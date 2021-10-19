Rock müzik grubu Duman, Bursa'da konser verdi - Haberler
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Rock müzik grubu Duman, Bursa'da konser verdi

AA / Fatma Nur Söğütlü - Haberler | Güncel
Rock müzik grubu Duman, Bursa'da konser verdi

Rock müzik gruplarından Duman, Bursalı müzikseverler için sahne aldı.

Rock müzik gruplarından Duman, Bursalı müzikseverler için sahne aldı.

Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konsere grubun her yaştan hayranı yoğun ilgi gösterdi

Grup konserde, sevilen şarkılardan oluşan geniş bir repertuvara yer verdi. "Senin Marşın", "Ah", "Gurbet" ve "Akıbet" gibi şarkılara Bursalılar da eşlik etti.

Grubun performansı, Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

AA / Fatma Nur Söğütlü - Son Dakika Haberleri
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