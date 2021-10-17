RNG ekibi C grubunu lider bitirdi, Chovy'li Hanwha Life çeyrek final biletini kaptı!

Bir yandan Kore takımlarının yükselişi, diğer yandan Çin takımlarının performans düşüşüyle 2021 Dünya Şampiyonası grup aşaması mücadeleleri kaldığı yerden devam ediyor. LEC temsilcisi Fnatic'in Hamwha Life'a karşı kaybetmesinin ardından gruptan çıkma hayalleri suya düştü. PCS şampiyonu Psg Talon ise RNG'nin HLE'ye mağlup olmasıyla birlikte turnuvadan elenmiş oldu. Günün beşinci maçında grubun mutlak favorisi olarak gösterilen RNG'yi dominant oyunla yenen Hanwha Life, rakibini liderlik için eşitlik bozma mücadelesine götürdü.

RNG HLE MAÇ SONUCU

Geçtiğimiz iki günde önce FunPlus Phoenix'in yaşadığı büyük şok, ardından Edward Gaming'in T1 ekibine liderliği kaptırması LPL takımlarının sanıldığı kadar iyi durumda olmadığı düşüncesini akıllara getirdi. Nitekim bugün de son MSI şampiyonu RNG, Kore bölgesinin dördüncü takımı Hanwha Life karşısında beklentilerin çok altında kalan bir performans sergiledi. Eşitlik bozma maçında grup aşamasının en pasif erken oyunlarından birini izledik. Dakika 15'e gelindiğinde tek bir skor dahi çıkmayan mücadelede Hanwha Life, özellikle Twisted Fate farkıyla hem kule barikatlarını alarak hem de koridorlarda minyon üstünlüğü kurarak 5 bin altın öne geçti. Sonrasındaki beş dakika içerisinde iki farklı çatışma kaybeden HLE, rakibinin oyuna dönmesine imkan sağladı.

Orta oyundan itibaren HLE'nin başarısız baron denemeleri maçın yavaş yavaş RNG'ye dönmesine sebep oldu. Bir noktadan sonra hasar sıkıntısı çekmeye başladılar ve RNG her ne kadar topallasa da rakibinin tecrübesizliğini iyi değerlendirdi. Ejder ruhuhunun yanı sıra baron güçlendirmesinin de sahibi olan RNG ekibi maçı kapatmayı başardı. Böylelikle 5G 2M'lik skorla liderliği alan Çin temsilcisi, çeyrek finallerde Kore takımlarından kaçmış oldu.

C grubunda maçların tamamlanmasıyla birlikte oluşan puan durumu

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