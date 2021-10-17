RNG ekibi C grubunu lider bitirdi, Chovy'li Hanwha Life çeyrek final biletini kaptı! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

RNG ekibi C grubunu lider bitirdi, Chovy'li Hanwha Life çeyrek final biletini kaptı!

Playerbros - Haberler | Gamegar
RNG ekibi C grubunu lider bitirdi, Chovy'li Hanwha Life çeyrek final biletini kaptı!

Fnatic ve PSG Talon 2021 Dünya Şampiyonası'na erkenden veda etti.

Bir yandan Kore takımlarının yükselişi, diğer yandan Çin takımlarının performans düşüşüyle 2021 Dünya Şampiyonası grup aşaması mücadeleleri kaldığı yerden devam ediyor. LEC temsilcisi Fnatic'in Hamwha Life'a karşı kaybetmesinin ardından gruptan çıkma hayalleri suya düştü. PCS şampiyonu Psg Talon ise RNG'nin HLE'ye mağlup olmasıyla birlikte turnuvadan elenmiş oldu. Günün beşinci maçında grubun mutlak favorisi olarak gösterilen RNG'yi dominant oyunla yenen Hanwha Life, rakibini liderlik için eşitlik bozma mücadelesine götürdü.

RNG HLE MAÇ SONUCU

Geçtiğimiz iki günde önce FunPlus Phoenix'in yaşadığı büyük şok, ardından Edward Gaming'in T1 ekibine liderliği kaptırması LPL takımlarının sanıldığı kadar iyi durumda olmadığı düşüncesini akıllara getirdi. Nitekim bugün de son MSI şampiyonu RNG, Kore bölgesinin dördüncü takımı Hanwha Life karşısında beklentilerin çok altında kalan bir performans sergiledi. Eşitlik bozma maçında grup aşamasının en pasif erken oyunlarından birini izledik. Dakika 15'e gelindiğinde tek bir skor dahi çıkmayan mücadelede Hanwha Life, özellikle Twisted Fate farkıyla hem kule barikatlarını alarak hem de koridorlarda minyon üstünlüğü kurarak  5 bin altın öne geçti. Sonrasındaki beş dakika içerisinde iki farklı çatışma kaybeden HLE, rakibinin oyuna dönmesine imkan sağladı.

Orta oyundan itibaren HLE'nin başarısız baron denemeleri maçın yavaş yavaş RNG'ye dönmesine sebep oldu. Bir noktadan sonra hasar sıkıntısı çekmeye başladılar ve RNG her ne kadar topallasa da rakibinin tecrübesizliğini iyi değerlendirdi. Ejder ruhuhunun yanı sıra baron güçlendirmesinin de sahibi olan RNG ekibi maçı kapatmayı başardı. Böylelikle 5G 2M'lik skorla liderliği alan Çin temsilcisi, çeyrek finallerde Kore takımlarından kaçmış oldu.

C grubunda maçların tamamlanmasıyla birlikte oluşan puan durumu

Playerbros - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Şahap Kavcıoğlu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Zeynep Bastık Mehmet Ali Erbil
Spor Marcao Mesut Özil Burak Elmas Sergen Yalçın Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: RNG ekibi C grubunu lider bitirdi, Chovy'li Hanwha Life çeyrek final biletini kaptı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 22:41:42. #1.11#