Rize Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı - Haberler
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Rize Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

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Rize Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

Rize Organizesi Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu, Vali Kemal Çeber başkanlığında toplandı.

KALKANDERE, RİZE (Habermetre) - Rize Organizesi Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetim Kurulu, Vali Kemal Çeber başkanlığında toplandı.

Rize Valisi Kemal Çeber başkanlığında, Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen OSB toplantısına İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüt, Kalkandere Belediye Başkanı Kenan Yıldırım, Rize Ticaret odası Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, Rize Ticaret Odası Meclis Başkanı Şükrü Cevahir, Organize Sanayi Bölge Müdürü Hasan Günal ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantı da Organize Sanayi Bölge Müdürü Hasan Günal tarafından sunum gerçekleştirildi. Ardından yapımı devam eden ve aktif olarak faaliyet gösteren fabrikalar, Organize Sanayi Sitesi son durumu ve yapılan planlamalar görüşülerek fikir alışverişinde bulunuldu.

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