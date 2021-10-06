Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

AA / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Güncel
Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Rize'de hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren düşmesiyle yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

RİZE (AA) - Rize'de hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren düşmesiyle yüksek kesimlerde Kar etkili oldu.

Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisinde bulunan Ayder Yaylası ve 2 bin rakımın üzerindeki yaylalara yağan kar, güzel görüntüler oluşturdu.

Çağrankaya, Huser, Samistal, Pokut ve Sal yaylalarında kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti, 3 bin rakımın üzerindeki bölgelerde ise 20 santimetreye ulaştı.

Karayolları ekipleri, Ovit Dağı geçidinde de kar kalınlığının 15 santimetreye yaklaştığını belirterek, yol temizleme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Yaylalarda vatandaşların bulunması nedeniyle geçidin ekim ayı ortalarına kadar açık tutulacağını ifade eden ekipler, Ovit Tüneli bölgesinde çok az miktarda kar yağdığı ve herhangi bir olumsuzluk olmadığını aktardı.

İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüt, AA muhabirine, kar yağışının hayatı olumsuz etkilemediğini kaydederek, vatandaşların bu ay içerisinde yaylalardan dönüşleri tamamlaması gerektiğine dikkati çekti.

Yaylalarda gelecek ayın ortalarından itibaren yol çalışması yapılmayacağını belirten Türüt, bu nedenle yaylacıların dönüş işlemlerini bir an önce tamamlamalarını istedi.

Türüt, İl Özel İdare ekiplerinin yol kontrollerini sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.

Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

AA / Muhittin Sandıkçı - Son Dakika Haberleri
Meteoroloji günlük hava raporunu yayımladı! Erzurum, Kars ve Ardahan için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji günlük hava raporunu yayımladı! Erzurum, Kars ve Ardahan için yoğun kar yağışı uyarısı

 Meteoroloji'den 3 bölge için uyarı! Kar, sağanak, fırtına geliyor

Meteoroloji'den 3 bölge için uyarı! Kar, sağanak, fırtına geliyor

 TSK'dan büyük başarı! PKK'nın 'Ele geçirilmesi imkansız' dediği karargah ele geçirildi: 12 terörist öldürüldü

TSK'dan büyük başarı! PKK'nın "Ele geçirilmesi imkansız" dediği karargah ele geçirildi: 12 terörist öldürüldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Oğuzhan Asiltürk
Magazin Burak Sergen Bülent Ersoy Seren Serengil
Spor Muslera Mesut Özil Fatih Terim Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Fatma Şahin Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 15:09:41. #1.11#