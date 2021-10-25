RİZE'NİN YAYLALARINDA KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYİ GEÇTİ - Haberler
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RİZE'NİN YAYLALARINDA KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYİ GEÇTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesindeki yaylalar, kar yağışıyla yeniden beyaza büründü.

ÇAMLIHEMŞİN, RİZE (DHA) - RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesindeki yaylalar, Kar yağışıyla yeniden beyaza büründü. Etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti.

Soğuk hava dalgasıyla birlikte Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah şiddetini artırdı. Etkili olan yağış nedeniyle yaylalar, beyaza büründü. Kar kalınlığının 20 santimetreyi geçtiği bölgede, yağışın devam ettiğini belirtildi.

RİZE'NİN YAYLALARINDA KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYİ GEÇTİ

RİZE'NİN YAYLALARINDA KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYİ GEÇTİ

RİZE'NİN YAYLALARINDA KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYİ GEÇTİ

RİZE'NİN YAYLALARINDA KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYİ GEÇTİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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