Son dakika haber! RİZE'DE HEYELANDA DUVAR ÇÖKTÜ, O ANLAR KAMERADA - Haberler
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Son dakika haber! RİZE'DE HEYELANDA DUVAR ÇÖKTÜ, O ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesi Behice köyünde meydana gelen heyelanda istinat duvarı çöktü.

ÇAMLIHEMŞİN, RİZE (DHA) - RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesi Behice köyünde meydana gelen heyelanda istinat duvarı çöktü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çamlıhemşin ilçesinde etkili olan sağanak sonrası heyelanlar meydana geliyor. İlçede, Çayırdüzü köyündeki heyelanın ardından bu kez de Behice köyünde heyelanla birlikte istinat duvarı çöktü. Heyelan sonucu köy yolu ulaşıma kapandı. Heyelan anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son dakika haber! RİZE'DE HEYELANDA DUVAR ÇÖKTÜ, O ANLAR KAMERADA

Son dakika haber! RİZE'DE HEYELANDA DUVAR ÇÖKTÜ, O ANLAR KAMERADA

Son dakika haber! RİZE'DE HEYELANDA DUVAR ÇÖKTÜ, O ANLAR KAMERADA

Son dakika haber! RİZE'DE HEYELANDA DUVAR ÇÖKTÜ, O ANLAR KAMERADA

Son dakika haber! RİZE'DE HEYELANDA DUVAR ÇÖKTÜ, O ANLAR KAMERADA

Son dakika haber! RİZE'DE HEYELANDA DUVAR ÇÖKTÜ, O ANLAR KAMERADA

Son dakika haber! RİZE'DE HEYELANDA DUVAR ÇÖKTÜ, O ANLAR KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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