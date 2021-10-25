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Rize'de yaylalar beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Rize'de yaylalar beyaza büründü

Rize'de kar yağışı yüksek kesinleri etkisi altına alırken bazı bölgelerde kar kalınlığı 20 santimetrenin üzerine çıktı.

RİZE (İHA) - Rize'de Kar yağışı yüksek kesinleri etkisi altına alırken bazı bölgelerde kar kalınlığı 20 santimetrenin üzerine çıktı.

Doğu Karadeniz bölgesini etkisi altına alan soğuk hava yüksek kesimlerde kar yağışına neden oldu. Gece saatlerinde başlayarak sabah saatlerinde şiddetini arttırdı. Yüksel kesimleri beyaza bürüyen kar yağışı nedeniyle Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin bin 850 rakımdaki Badara yaylasında kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu. Beyaza bürünen yaylalar karpostallık görüntüler vermeye başladı.

(Cengiz Yıldırım/İHA)

Rize'de yaylalar beyaza büründü

Rize'de yaylalar beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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