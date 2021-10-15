Rize'de yabancı uyruklular arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rize'de yabancı uyruklular arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

AA / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Güncel
Rize'de yabancı uyruklular arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde yabancı uyruklular arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

ARDEŞEN, RİZE (AA) - Rize'nin Ardeşen ilçesinde yabancı uyruklular arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Atatürk Caddesi'nde Afganistan uyruklu 5 kişi arasında alacak meselesinden tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavgaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerin, işlemlerinin ardından sınır dışı edilecekleri öğrenildi.

AA / Muhittin Sandıkçı - Son Dakika Haberleri
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Taliban heyetiyle görüşmesinin ardından açıklamada bulundu Açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Taliban heyetiyle görüşmesinin ardından açıklamada bulundu Açıklaması

 Son dakika haberleri | Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Muttaki, Türkiye'ye geliyor

Son dakika haberleri | Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Muttaki, Türkiye'ye geliyor

 Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, bugün Türkiye'de görüşmelerde bulunacak.

Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, bugün Türkiye'de görüşmelerde bulunacak.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Aydemir Mustafa Destici Meral Akşener
Magazin Nihal Yalçın Bülent Ersoy
Spor Burak Elmas Ali Koç Schumacher Sergio Perez
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Donald Trump Yemek Tarifleri Mehmet Kasapoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Rize'de yabancı uyruklular arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 12:03:21. #1.11#