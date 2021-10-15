Rize'de yabancı uyruklular arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
Rize'nin Ardeşen ilçesinde yabancı uyruklular arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
ARDEŞEN, RİZE (AA) - Rize'nin Ardeşen ilçesinde yabancı uyruklular arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Atatürk Caddesi'nde Afganistan uyruklu 5 kişi arasında alacak meselesinden tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kavgaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerin, işlemlerinin ardından sınır dışı edilecekleri öğrenildi.
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