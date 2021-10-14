Rize'de yabancı uyruklu 5 kişi arasındaki kavga kanlı bitti - Haberler
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Rize'de yabancı uyruklu 5 kişi arasındaki kavga kanlı bitti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rize'de yabancı uyruklu 5 şahıs arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

RİZE (İHA) - Rize'de yabancı uyruklu 5 şahıs arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, Ardeşen ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu 5 şahıs arasında çıkan tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi bıçaklarıyla 3 arkadaşını bıçakladı. Çevredekilerin bağrışması üzerine zanlılar kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE

Rize'de yabancı uyruklu 5 kişi arasındaki kavga kanlı bitti

Rize'de yabancı uyruklu 5 kişi arasındaki kavga kanlı bitti

Rize'de yabancı uyruklu 5 kişi arasındaki kavga kanlı bitti

Rize'de yabancı uyruklu 5 kişi arasındaki kavga kanlı bitti

Rize'de yabancı uyruklu 5 kişi arasındaki kavga kanlı bitti
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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