Rize'de yabancı uyruklu 5 kişi arasındaki kavga kanlı bitti

RİZE (İHA) - Rize'de yabancı uyruklu 5 şahıs arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, Ardeşen ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu 5 şahıs arasında çıkan tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi bıçaklarıyla 3 arkadaşını bıçakladı. Çevredekilerin bağrışması üzerine zanlılar kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE