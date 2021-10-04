Rize'de şiddetli yağış Pazar ilçesinde etkisini sürdürüyor - Haberler
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Rize'de şiddetli yağış Pazar ilçesinde etkisini sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Rize'de şiddetli yağış Pazar ilçesinde etkisini sürdürüyor

Rize'de sabah saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış Pazar ilçesinde de etkili oldu.

RİZE (İHA) - Rize'de sabah saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış Pazar ilçesinde de etkili oldu.

İlçeye bağlı Aktaş Köyü heyelan nedeniyle ulaşıma kapanınca Rize İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla yol yeniden ulaşıma açıldı. İlçede Karadeniz Sahil Yolu üzerinde ise göllenmeler meydana geldi. Su birikintileri nedeniyle zaman zaman sürücüler zor anlar yaşadı. - RİZE

Rize'de şiddetli yağış Pazar ilçesinde etkisini sürdürüyor

Rize'de şiddetli yağış Pazar ilçesinde etkisini sürdürüyor

Rize'de şiddetli yağış Pazar ilçesinde etkisini sürdürüyor

Rize'de şiddetli yağış Pazar ilçesinde etkisini sürdürüyor

Rize'de şiddetli yağış Pazar ilçesinde etkisini sürdürüyor

Rize'de şiddetli yağış Pazar ilçesinde etkisini sürdürüyor

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Haber: Rize'de şiddetli yağış Pazar ilçesinde etkisini sürdürüyor - Haberler
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