Rize'de şiddetli yağış heyelanlara neden oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rize'de şiddetli yağış heyelanlara neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rize'de etkili olan şiddetli yağışlar heyelanlara neden oldu.

RİZE (İHA) - Rize'de etkili olan şiddetli yağışlar heyelanlara neden oldu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

İl merkezinde şiddetli sağanak nedeniyle zaman zaman göllenmeler oluşurken, Karadeniz Sahil Yolu'nda da su birikintileri oluştu. Güneysu ilçesine bağlı Kıbledağı Köyü'nde ise şiddetli yağış nedeniyle Resul Köse'ye ait çay bahçesinde toprak kayması meydana geldi. Heyelan anı ise cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. Yağışların Çarşamba gününe kadar devam etmesi beklenirken, yetkililer sel ve heyelanlara karşı önlem alınması konusunda uyarılarda bulundu.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)

Rize'de şiddetli yağış heyelanlara neden oldu

Rize'de şiddetli yağış heyelanlara neden oldu

Rize'de şiddetli yağış heyelanlara neden oldu

Rize'de şiddetli yağış heyelanlara neden oldu
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Joe Biden Tunç Soyer Donald Trump Temel Karamollaoğlu
Magazin Ezgi Mola Düm Tek Tek Bülent Ersoy Didem Arslan Yılmaz
Spor Mesut Özil Salih Uçan Serdar Aziz Stefan Kuntz Mehmet Topal
Tüm Haberler Cengiz Ergün Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Rize'de şiddetli yağış heyelanlara neden oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 12:14:15. #1.12#