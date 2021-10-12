Rize'de ruhsatsız tabancalarla yakalanan kişi tutuklandı
AA / Fikret Delal - Haberler | Güncel
Rize'de durdurulan bir otomobilde 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
RİZE (AA) - Rize'de durdurulan bir otomobilde 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde yaptıkları aramada, el yapımı ve ruhsatsız olduğu tespit edilen 8 silah ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
AA / Fikret Delal - Son Dakika Haberleri