Rize'de ruhsatsız tabancalarla yakalanan kişi tutuklandı

RİZE (AA) - Rize'de durdurulan bir otomobilde 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde yaptıkları aramada, el yapımı ve ruhsatsız olduğu tespit edilen 8 silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.