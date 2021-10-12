Rize'de ruhsatsız tabancalarla yakalanan kişi tutuklandı - Haberler
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Rize'de ruhsatsız tabancalarla yakalanan kişi tutuklandı

AA / Fikret Delal - Haberler | Güncel
Rize'de ruhsatsız tabancalarla yakalanan kişi tutuklandı

Rize'de durdurulan bir otomobilde 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

RİZE (AA) - Rize'de durdurulan bir otomobilde 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde yaptıkları aramada, el yapımı ve ruhsatsız olduğu tespit edilen 8 silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Fikret Delal - Son Dakika Haberleri
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