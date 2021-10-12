Rize'de Kovid-19 vaka sayılarında normale dönülüyor - Haberler
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Rize'de Kovid-19 vaka sayılarında normale dönülüyor

AA / Fikret Delal - Haberler | Güncel
Rize'de Kovid-19 vaka sayılarında normale dönülüyor

Rize Valisi Kemal Çeber, kentteki Kovid-19 vakalarına ilişkin, "Çay sezonu, Rize'yi çok seven hemşehrilerimizin yaz sezonunu burada geçiriyor olması, yaylalarımızın doluluğu, düğünler ve nikahlar bize 4 hafta Türkiye liderliği yaşattı.

ÇAY, AFYON (AA) - Rize Valisi Kemal Çeber, kentteki Kovid-19 vakalarına ilişkin, "Çay sezonu, Rize'yi çok seven hemşehrilerimizin yaz sezonunu burada geçiriyor olması, yaylalarımızın doluluğu, düğünler ve nikahlar bize 4 hafta Türkiye liderliği yaşattı. Ancak şimdi normale dönmeye başladık." dedi.

Çeber, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarında Rize'nin, dört hafta birinci sırada yer aldığını anımsattı.

O dönemde Rize'nin en hareketli il olduğunu belirten Çeber, "Çay sezonu, Rize'yi çok seven hemşehrilerimizin yaz sezonunu burada geçiriyor olması, yaylalarımızın doluluğu, düğünler ve nikahlar bize dört hafta Türkiye liderliği yaşattı. Ancak şimdi normale dönmeye başladık. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde Rize'de vaka yoğunluğunun düşmeye devam ettiğini göreceksiniz." diye konuştu.

Vali Çeber, birinci doz aşıda 240 bin, ikinci dozda ise 214 bin seviyelerine ulaştıklarını ifade ederek, "Birinci dozda yüzde 80'leri geçtik. İkinci dozda da yüzde 72'ler civarına ulaştık. Aşı stoklarımızda herhangi bir sıkıntı yok." dedi.

Hastanelerde yoğunluğun devam ettiğini ancak sağlık hizmetinde problem yaşayanmadığını kaydeden Çeber, vakaların yüzde 50'sini 30 yaş altı kesimin oluşturduğunu aktardı.

Çeber, okullardaki vaka durumuna ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Okullardaki verilerimiz Türkiye geneli ile uyumludur. Beklediğimiz ve öngördüğümüz değerlendirmelerde 'olabilir' dediğimiz bir durumu yaşıyoruz. Her türlü tedbirimizi aldık. Çocuklarımız güvenle okullarına gitmeye devam edecekler. Okullarımızı sağlıklı bir şekilde eğitim ve öğretime devam ettiriyoruz. Bundan sonra üniversitelerimiz de okullarımız da kapanmayacak şekilde her türlü tedbiri alarak eğitim ve öğretim sezonunu tamamlamayı ümit ediyoruz. Tüm çabamız buna dönüktür."

AA / Fikret Delal - Son Dakika Haberleri
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