Rize'de kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 4 yaralı - Haberler
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Rize'de kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Rize'de kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 4 yaralı

Rize'nin Çayeli ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

RİZE (İHA) - Rize'nin Çayeli ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 19: 40 sıralarında Büyükköy beldesi Çayeli yolu üzerindeki Yeşilköy mevkiinde meydana geldi. Büyükköy istikametinden Çayeli istikametine seyir halindeki kamyonetin sürücüsü Mehmet Ç. araç hakimiyetini kaybederek yoldan çıkarak takla attı. Kazanın ardından olay yerine giden jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - RİZE

Rize'de kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 4 yaralı

Rize'de kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 4 yaralı

Rize'de kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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