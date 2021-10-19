Rize'de kavgaya karışan yabancı uyruklu 9 kişi sınır dışı edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rize'de kavgaya karışan yabancı uyruklu 9 kişi sınır dışı edildi

AA / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Güncel
Rize'de kavgaya karışan yabancı uyruklu 9 kişi sınır dışı edildi

Rize'nin Ardeşen ilçesinde bıçaklı kavgaya karışan yabancı uyruklu 9 Afgan sınır dışı edildi.

ARDEŞEN, RİZE (AA) - Rize'nin Ardeşen ilçesinde bıçaklı kavgaya karışan yabancı uyruklu 9 Afgan sınır dışı edildi.

Geçtiğimiz hafta ilçenin Atatürk Caddesi'nde alacak meselesinden tartışan ve 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya karışan 9 Afgan hakkında adli işlem başlatıldı.

Yapılan işlemlerin ardından bu kişiler hakkında sınır dışı kararı verildi.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından 9 Afgan vatandaşı, Geri Gönderme Merkezi aracılığı ile sınır dışı edildi.

AA / Muhittin Sandıkçı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title