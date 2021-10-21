Heyelan köy yolunu bir süreliğine ulaşıma kapattı
AA / Fikret Delal - Haberler | Güncel
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde şiddetli yağış sebebiyle heyelan meydana geldi.
ÇAMLIHEMŞİN, RİZE (AA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde şiddetli yağış sebebiyle heyelan meydana geldi.
İlçeye bağlı Behice köyünde etkili olan şiddetli yağışın ardından yamaçtan kayak toprak, istinat duvarını yıkarak köy yolunu ulaşıma kapadı.
Yol, İl Özel İdaresi ekiplerince yürütülen çalışmayla yeniden açıldı.
Öte yandan köydeki bir vatandaş, heyelan anını cep telefonuyla kaydetti.