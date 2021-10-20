Rize'de duman dolan fırında iş yeri sahibi ölü bulundu

RİZE (AA) - Rize'nin Fındıklı ilçesinde fırın işletmecisi, duman dolan iş yerinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Şevket Akşahin, ekmek dağıtımı konusunda anlaştığı Uğur Bakır'ı (37) defalarca aradığını, ulaşamayınca geldiği fırında içerisinin dumanla dolu olduğunu ve Bakır'ın dinlenme alanı olarak kullandığı odada yerde hareketsiz yattığını bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Bakır'ın hayatını kaybettiğini, içerideki kedisinin de telef olduğunu tespit etti.

Uğur Bakır'ın cesedi, otopsi için Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri soruşturma başlattı.