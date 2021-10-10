Rize'de çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı - Haberler
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Rize'de çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

AA / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Güncel
Rize'de çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Rize'de çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Rize'de çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde akrabalarının nişan törenine giden E.P. (33) ve M.K. (43) ile İ.K. (49) ve kardeşi H.İ.K. (34) arasında yüksek sesle konuşulduğu iddiasıyla çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında İ.K'nin belindeki ruhsatlı tabancasını çıkararak iki el ateş etmesi sonucu E.P. ve M.K. yaralandı.

Durumu gören H.K. (51) ise olayı yatıştırma gerekçesiyle babasına ait ruhsatlı tüfeğiyle havaya iki el ateş etti.

Hastanelere kaldırılan yaralılardan E.P. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı, M.K. ise ayakta tedavi edildi.

İ.K, H.İ.K. ve H.K'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA / Muhittin Sandıkçı - Son Dakika Haberleri
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