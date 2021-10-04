Rize'de çay bahçesinde heyelan meydana geldi - Haberler
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Rize'de çay bahçesinde heyelan meydana geldi

AA / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Güncel
Rize'de çay bahçesinde heyelan meydana geldi

Rize'nin Güneysu ilçesinde aşırı yağış nedeniyle çay bahçesinde heyelan meydana geldi.

RİZE (AA) - Rize'nin Güneysu ilçesinde aşırı yağış nedeniyle çay bahçesinde heyelan meydana geldi.

Kıbledağı köyü Metin Çetin Mahallesi'nde şiddetli yağışın ardından yamaçtan kopan toprak birikintisi, kaya parçaları, çay bahçesi ve ağaçları, yol kenarına düştü.

Heyelan bölgesindeki eve toprak vurmaması olası faciayı önledi.

Heyelan anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Rize'de şiddetli yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Rize Valiliği, meydana gelebilecek sel, heyelan, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

AA / Muhittin Sandıkçı - Son Dakika Haberleri
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