Rize'de 3 kişinin bıçaklandığı kavgaya karışan 9 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rize'de 3 kişinin bıçaklandığı kavgaya karışan 9 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Rize'de 3 kişinin bıçaklandığı kavgaya karışan 9 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi

Rize'nin Ardeşen ilçesinde geçtiğimiz hafta yaşanan ve 3 kişinin bıçakla yaralandığı kavgaya karışan 9 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

ARDEŞEN, RİZE (İHA) - Rize'nin Ardeşen ilçesinde geçtiğimiz hafta yaşanan ve 3 kişinin bıçakla yaralandığı kavgaya karışan 9 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

Olay 14 Ekim 2021 Perşembe günü ilçeye bağlı Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Akşam saatlerinde yabancı uyruklu 9 şahıs arasında çıkan tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüşerek kavgada 3 yabancı uyruklu şahıs çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. Çevredekilerin kavgayı ayırmak için bağırması üzerine yaralılar dışındaki tüm şahıslar olay yerinden kaçarak uzaklaşmış, yaralılar ise çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.

Olayın ardından 3'ü yaralı olmak üzere kavgaya karışan 9 yabancı uyruklu şahsın kimlikleri tespit edilerek haklarında başlatılan yasal işlemin ardından sınır dışı edildi. - RİZE

Rize'de 3 kişinin bıçaklandığı kavgaya karışan 9 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi

Rize'de 3 kişinin bıçaklandığı kavgaya karışan 9 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi

Rize'de 3 kişinin bıçaklandığı kavgaya karışan 9 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Ordu'da 31 kadına fuhuş cezası

Ordu'da 31 kadına fuhuş cezası

 Hırsızlık için gittiği binanın kapısını açamayınca güvenlik kamerasını çaldı! O anlar kamerada

Hırsızlık için gittiği binanın kapısını açamayınca güvenlik kamerasını çaldı! O anlar kamerada
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title