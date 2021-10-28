Rize'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Çelenk Sunumuyla Başladı

RİZE (Habermetre) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. Yıldönümü Rize'de büyük bir coşku ile karşılandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ilk olarak çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Tören Atatürk anıtına Rize Valiliği ve Belediye Başkanlığının çelenklerinin sunumları, Saygı Duruşu ve İstiklal marşının okunması ile sona erdi.

Tören sonrasında 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında düzenlenen "Ekim Geçidi" adlı fotoğraf ve resim sergisi gezildi.

Düzenlenen programa, Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Vali Yardımcısı Gülhani Ozan Sarı, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı, kurum amirleri, kolluk kuvveti personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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