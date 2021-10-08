Rize-Artvin Havalimanında aralık ayında test uçuşu yapılacak

ARTVİN (AA) - Rize Valisi Kemal Çeber, Rize- Artvin Havalimanında, dolgu çalışmalarının yüzde 97,7 tamamlandığını, test uçuşlarının aralık ayında yapılacağını söyledi.

Çeber, beraberindeki yetkililerle birlikte havalimanında incelemelerde bulundu.

Çeber, ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ve bölgenin en önemli yatırımlarından birisi olan havalimanının tamamlandığında dünyada örnek olacağını belirtti.

Tamamı denize dolgu havalimanı inşa ettiklerini ifade eden Çeber, "100 milyon ton dolgu planlandı. 100 milyon ton dolgunun 97 milyon 700 bin tonu bugün itibarıyla tamamlandı. Kalan 2 milyon 300 bin tonu için çalışmalar devam ediyor. Günlük ortalama 100 bin ton dolgu yaptığımızı değerlendirdiğimizde bir buçuk ay içerisinde dolgu faaliyeti bitecek." dedi.

Altyapı kapsamında çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Çeber, "Altyapı çalışmalarında yüzde 96 seviyesindeyiz. Altyapı çalışmalarının 2 ay içerisinde tamamlanacağını, aralık ayı itibarıyla altyapı çalışmalarının tamamen biteceğini, pistlerin hazır ve uçakların deneme uçuşu yapabileceği hale gelebileceğini öngörüyoruz." diye konuştu.

Üstyapı çalışmalarının son aylardaki yağmurlar nedeni ile aksadığının altını çizen Çeber, şöyle devam etti:

"Üstyapı inşaatında yüzde 48 seviyesindeyiz. Bu yıl iklim bizi oldukça zorladı. Coğrafyayı mühendislik gelişmelerimiz ile yenebiliyoruz. Rize'de 12 Temmuz'da başlayan ve ilimize büyük afetler yaşatan yağışlı bir sezon geçirdik. Son 85 günün son iki günü hariç sürekli yağış vardı ve sürekli sarı turuncu uyarı vardı. Her günün bizim için önemli olduğu bu yatırımla arkadaşların çalışamadığı günler oldu. Beton asfalt dökmek için 40-45 gün yağışın dinmesini bekleyen ekipler oldu. Her şeyi titizlikle yapıyoruz. Bu nedenle üstyapımızda biraz sarkma olabilir. İklim ve yoğun yağışlar nedeniyle küçük sarkmalar olabileceğini değerlendiriyoruz."

İnşaatı en sağlıklı şekilde yapmak için çabaladıklarına dikkati çeken Çeber, "Açıldığında uluslararası bir havalimanı olacak. Yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli ve 3 bin metre uzunluğunda bir piste dünyanın en geniş gövdeli uçaklarının inebileceği nitelikte olacak. Terminal binamız eski Rize mimarisini anımsatacak. Rize'nin simgeleri çay yaprağı ve kule çay bardağı şeklinde olacak." ifadelerini kullandı.