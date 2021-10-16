Riskli ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Arda, çok sevdiği futbola döndü

ALTINORDU, ORDU (DHA) - İZMİR'de, 5 yıl önce futbolcu lisansı çıkarmak için sağlık raporu almaya gittiği hastanede diyafram zarında yırtık olduğu, bu nedenle de mide, bağırsak ve dalağının akciğerlerinin olduğu bölüme kadar yukarı çıktığı belirlenen Arda İnci (14), doktorların 'yüksek ölüm riskli' olduğunu belirttiği ameliyata alındı. İç organları olması gereken yerlerine alınan, gördüğü uzun tedavinin ardından yeniden sağlığına kavuşan Arda İnci, çok sevdiği futbola döndü.

İzmir'de belediye personeli Olcay İnci (39) ile otobüs şoförlüğü yapan Demet İnci (36) çiftinin oğlu Arda, 2016 yılının temmuz ayında, futbolcu lisansı çıkarabilmek için sağlık raporu almak istedi. Babasıyla birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'ne giden Arda İnci, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ebru Akar'a muayene oldu. İnci'nin diyafram zarında yırtık olduğu bu nedenle de mide, bağırsak ve dalağının akciğerlerinin olduğu bölüme kadar yukarı çıktığı belirlendi. Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Arda İnci, burada, doktorların 'yüksek ölüm riskli' olduğunu belirttiği ameliyata alındı. İç organları ameliyatla olması gereken yerlerine alınan İnci, gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşup, çok sevdiği futbola döndü.

Arda'nın ailesiyle beraber zor bir karar almak durumunda kaldıklarını belirten Dr. Akar, "Ameliyat riskliydi. Ancak, ameliyat olmaması durumunda mortalite riskimizin de yükselecek olması durumunu göz önünde bulundurarak bu çok riskli ameliyata girmesine karar verdik. Sağ olsunlar çocuk cerrahlarımız da bu işin altından kalktılar. Şimdi artık ergen oldu ve çok sağlıklı. Her şey yoluna gidiyor, futbol oynuyor. Tesadüfen bazı şeylere rastlanabiliyor, lütfen aileler bu konuda bilinçli olsunlar ve detaylı muayene istediğimizde bizlere yardımcı olsunlar" diye konuştu.