Riot, sohbet kısıtlamasında geri adım attı, 'bölge bazında' sohbeti devre dışı bırakmayı deneyecek

Riot Games, 11.21 Yaması'nda League of Legends eşleştirmeli oyunlarda sohbetleri devre dışı bırakma sözünü biraz geri çekiyor. Oyun topluluğundan gelen yoğun tepkilerden sonra iki yama boyunca yalnızca "bölge bazında"/all sohbetini devre dışı bırakacak.

11.21 için yama notlarında "Bu yamadan başlayarak,/all chat birkaç bölgede eşleştirme sıralarında devre dışı bırakılacak" dedi . "Orijinal duyurumuzdan bu yana, yanıt bölgeler arasında değişiklik gösterdi, bu nedenle yaklaşımımızı değiştiriyoruz ve yalnızca oyuncuların denemeye en açık olduğu tüm sohbetleri devre dışı bırakıyoruz." dedi.

Riot,/all sohbetinde yapılacak değişikliklerden hangi bölgelerin etkileneceğini netleştirmedi. Ancak geliştirici,/all sohbetinin bölge bazında devre dışı bırakılmasının yalnızca geçici olacağını söyledi. Yalnızca 11.21 ve 11.22 Yamaları sırasında kullanılamayacak.

Riot, "Devre dışı bırakmanın kullanıma sunulduğu bölgelerde/all chat özel oyunlarda kullanılmaya devam edecek ve başka hiçbir araç devre dışı bırakılmayacak" dedi. "Bu değişikliğin etkisini sözlü taciz raporları, ceza oranları, anketler ve doğrudan geri bildirim yoluyla değerlendireceğiz." dedi.

Oyunculara "Test sona erdiğinde,/tüm sohbeti devre dışı bırakabilir, devre dışı bırakmada değişiklik yapabilir veya bölge bazında yeniden açabiliriz" dedi. "İlk sonuçlara göre test sırasında da ayarlamalar yapabiliriz." dendi.

TFT set 6'dan önceki son güncelleme olan 11.21 Yama Notları paylaşıldı!

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