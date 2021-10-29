Riot, Imagine Dragons ve JID işbirliğindeki yeni şarkısını yayınladı: "Enemy"

Riot, Enemy isimli, Imagine Dragons ve JID işbirliğinde yeni bir şarkı ve müzik videosu yayınladı. Bu şarkı 6 Kasım'da Netflix üzerinden yayınlanacak Arcane için yapılmış bir şarkı!

Enemy, Imagine Dragons ve JID birlikte seslendirdiği yeni bir Riot şarkısı. Imagine Dragons ile Riot Games hatırlayacağınız üzere geçmişte de bir işbirliğine imza atmıştı. Warriors isimli bu şarkı 2014 yılında bizlerle buluşmuş ve çoğu dinleyenin beğenisini toplamayı başarmıştı.

Klip ise bizlere Arcane'in nasıl görünebileceğine dair güzel izlenimler sunuyor. Klipte Jinx ve Vi'ın genç hallerini görüyoruz. Ayrıca Imagine Dragons üyeleri ve JID de çizimlere aktarılmış ve heyecan verici bir iş ortaya çıkmış.

Klipte ayrıca Ekko'nun küçüklüğü olması muhtemel bir karakter de bulunuyor. Pek de iyi durumda olmayan bir bisiklete binen karakter, beyaz ikonik saçları ile dikkat çekiyor.

Videonun üreticilerinden olan Portiche Production ise yabancı olmadığımız bir isim. Bu şirket daha öncesinde Riot ile Get Jinxed, POP/STARS ve Rise kliplerinin yapımında ortak olarak çalışmıştı.

League of Legends evrenine dayanan Arcane'in; zengin ve ütopik Piltover şehri ile Zaun'un yoksul, ezilen yeraltı arasındaki dengenin kurulmasına değinmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra dizide oyundan birçok tanıdık yüz bizleri karşılıyor!

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