Riot Games ve Mercedes-Benz, 2021 Şampiyonluk Yüzükleri ortaklığını duyurdu

League Of Legends 2021 Dünya Şampiyonası heyecanı kısa bir süreliğine beklemeye alınmışken, yapılan son açıklama ile birlikte espor severler oldukça şaşırmış görünüyor. Yeni işbirlikleri ile Riot Games ve Mercedes-Benz, 2021 Şampiyonluk Yüzükleri için güçlerini birleştiriyor.

Riot Games Marka ve Etkinlik Tasarım Ekibi ile Mercedes-Benz dış tasarımcılarıyla ortaklaşa olarak üretilen özel tasarım yüzükler, 2021 Dünya Şampiyonu olan ekibin her üyesine verilecek.

Duyuruda belirtilene göre her takım üyesi yıl, oyuncunun sihirdar adı ve takımının kısaltması özel olarak işlenen ve 2021 Dünya Şampiyonası için özel olarak tasarlanan kişiselleştirilmiş bir yüzük alacak. Los Angeles'daki GOOD ART HLYWD tarafından elde üretilen yüzükler, Sihirdar Kupası'nın mavi ve gümüş renkleri ile uyumlu olarak tasarlandı.

"Mercedes'in kimliğinden çok canlı bir parça taşıyorlar."

İşbirliği sonucu ortaya çıkan yüzükler hakkında konuşan Riot Games'in League of Legends Espor Global Lideri Naz Aletaha, "2020'de başlayan ortaklığımızda Mercedes-Benz şu ana kadar LoL Esporu'nun en iyilerini yukarı taşımamıza ve kutlamamıza yardımcı oldu. Paylaştığımız tasarım ve yenilik aşkıyla sporumuzun gurur verici başarısına önemli bir sembol eklediğimiz için çok mutluyuz." dedi.

Mercedes-Benz'in İleri Seviye Dış Tasarım Lideri Steffen Köhl ise 2021 Şampiyonluk Yüzükleri ile alakalı yaptığı açıklamada "Yüzükler severek atıldığımız bir uğraş oldu. Sonunda bu özgün yüzük tasarımına her iki ortağın kimliklerini ve tasarım tarzlarını katmayı başardık" ve "Galiplerin Kupa Töreni'nde yüzüklerini alacağı anı iple çekiyoruz. Mercedes'in kimliğinden çok canlı bir parça taşıyorlar." sözlerini kullandı.

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