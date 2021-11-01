Riot Games Türkiye Müdürü Erdinç İyikul Twitch Bit olayı hakkında konuştu

Gündemden düşmemeye devam eden Twitch Bit olayları kapsamında geçtiğimiz günlerde yurtdışı kaynaklı basından Riot Games'in 300'den fazla esporcu ve oyuncuyu banlamaya hazırlandığı iddialarını sizler ile paylaşmış, Riot Games'in bu konu hakkındaki düşüncelerini de aktarmıştık. 1 Kasım gününün öğle saatlerinde ise konu hakkında ilk resmi açıklama Riot Games Türkiye Müdürü Erdinç İyikul tarafından yapıldı.

Kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İyikul, son dönemde Twitch Bit olayları kapsamında yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtirken, konunun ve suçlamaların oldukça hassas olduğunu dile getirdi.

Riot Games'in atacağı adım konusunda "Tüm bilgiler ana sorumlu otoriteler tarafından açıklandıktan sonra ancak kendi değerlendirmemizi yapabiliriz. Riot Games Türkiye şu aşamada herhangi bir yaptırım kararı almamıştır." sözlerini dile getiren isim, açıkça henüz bir yaptırım kararı olmadığını söyledi.

Erdinç İyikul tarafından yapılan açıklamanın ardından Riot Games Türkiye'de Topluluk Yöneticisi olarak çalışan Bahadır "Dunpy" Güven'den de bir açıklama geldi. Özet olarak takipte olduklarını dile getiren Dunpy, "süreç doğru yerler tarafından incelenip açıklandıktan sonra ancak kendi tarafımızdan bir karar gelebilir. O zamana kadar kaynağı biz olmayan haberler e kesin gözüyle bakmayın." dedi.

İyikul tarafından paylaşılan Tweet'i aşağıda görebilirsiniz.

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