Riot Games'in dizisi Arcane, 7 Kasım'da Twitch'te ortak yayınlarla izleyici gruplarına açılacak

Dünyanın dört bir yanındaki oyuncular, ilk bölümü Twitch'te izlemenin yanı sıra Riot'un Los Angeles'taki ana ofisinde ev sahipliği yapacağı Küresel Prömiyer Etkinliği'ni de deneyimleme fırsatı bulacak. Küresel katılım için tasarlanan etkinlik dünyanın her yerinden basın temsilcileri ve yayıncıların topluluklarıyla iletişim kurmasına olanak tanıyan, modern bir kırmızı halı deneyimi sunacak.

Küresel Prömiyer Etkinliği'ne 30'dan fazla ülkeden yayıncı ve içerik üreticisi katılacak ve etkinlik ortak yayına tamamıyla açık olacak. Böylece herkes Arcane'in çıkışını canlı olarak topluluklarıyla kutlayabilecek. Twitch'teki dijital ve ortak yayınlı izleme partisine katılan izleyiciler Riot oyunları için özel oyun içi içerikler olan Twitch Ganimetleri kazanacak.

"ARCANE'IN İLK BÖLÜMÜNÜ HEP BİRLİKTE, BİR TOPLULUK OLARAK İZLEYECEĞİZ"

Riot Games Riot Experience (XP), Ürünler Arası Deneyimler ve Ortaklıklar Lideri Brandon Miao:

Riot'un küresel oyuncu kitlesinin daha derin ve kapsamlı hikâye anlatımına duyduğu ilgi Arcane'i üretmemizde büyük bir rol oynadı. Bu yüzden Arcane'in ilk bölümünü hep birlikte bir topluluk olarak izleyceceğiz. Etkinliği tasarlarken alışılagelmiş eğlence sektörü uygulamalarını yenilikçi, dijital uygulamalara öncelik veren yaklaşımlarla harmanlayarak dünyanın her yerindeki oyuncuların diziye erişimini kolaylaştırmak ve insanların birlikte keyif alabilecekleri yeni bir şey ortaya koymak istiyorduk.

Dizinin çıkışı, League of Legends dünyasının hayranı olan tüm oyuncular için yapılacak küresel kutlamanın temelini oluşturacak. Riot'un ilk dizisi, geçtiğimiz yıl eşzamanlı 49,45 milyon uluslararası izleyiciye ulaşan League of Legends Dünya Şampiyonası'nın 2021 ayağıyla bir araya gelecek ve heyecanı katlayacak. Rekabet, eğlence ve oyunlar Riot'un küresel oyuncu kitlesine yepyeni bir şekilde sunulacak. Arcane'in üç kısmı olacak ve her kısım üç bölüm içerecek. Dizi Çin'de Tencent Video'da ve küresel olarak Netflix'te aynı anda yayınlanacak, böylece Riot'un küresel oyuncu kitlesinin konumlarına bakmadan diziyi birlikte deneyimleme fırsatı olacak.

League of Legends'ın ardındaki dünya üzerine kurulan Arcane, zengin Piltover şehriyle karanlık yeraltı bölgesi olan Zaun'un arasındaki hassas dengeyi inceliyor. Runeterra'da "Gelişim Şehri" olarak bilinen bu şehirler pek çok dâhinin yuvası. Ama her insanın büyü enerjisini kontrol edebilmesini sağlayan hextech, dengeleri altüst edebilir. Arcane, League of Legends şampiyonlarının köken hikâyelerini içerse de ahlaki kararlar, nefes kesen animasyonlar ve merak uyandıran hikâye anlatıcılığıyla dolu karmaşık bir dünyaya sahip özgün bir dizi olarak tasarlandı.

