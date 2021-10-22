Reza Zarrab yıllar sonra ortaya çıktı! Hem adını hem de işini değiştirmiş - Haberler
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Reza Zarrab yıllar sonra ortaya çıktı! Hem adını hem de işini değiştirmiş

Haberler.com - Haberler | Güncel

ABD'de tutuklanan ve itirafçı olan Reza Zarrab'ın tahliye edildikten sonra ilk görüntüleri ve yeni yaşamı ortaya çıktı. Adını Aaron Goldsmith olarak değiştiren Reza Zarrab, binicilik ve at yetiştiriciliği işine girdi.

Türkiye'de adı sıkça gündeme gelen Reza Zarrab, hayatına dair radikal bir karar aldı. ABD'de itirafçı olduktan sonra tahliye edilen iş insanı, adını ve mesleğini değiştirdi.

Next Level Performance Center isimi bir şirket kurduğu ortaya çıkan Reza Zarrab'ın, Aaron Goldsmith ismini aldığı tespit edildi. PS Dressage isimli binicilik ve at yetiştiriciliği üzerine internet haber sitesinde yer alan haber de Next Level Performance'ın detayları kamuoyu ile paylaşıldı.

Florida'nın güneyinde inşa edilen ve bu yılın başlarında kurulan at binicilik merkezinin tanıtımının yapıldığı haber de, eski bir eğitimci olan Madeleine Bendfeldt'in açıklamaları dikkat çekiyor. Bendfelt, "İki ay önce Almanya'da Sonata ile birlikte çalışmak için Aaron Goldsmith'in yanına geldim. Carolina Roffman'ın çabalarından dolayı çok minnetarım" dedi.

Reza Zarrab yıllar sonra ortaya çıktı! Hem adını hem de işini değiştirmiş

Haber de, "Next Level Performance Center, yeni ve inovatif bir eğitim merkezi. Soutwest Ranches ve Wellington'da bulunuyor. Belirli sayıda biniciye hizmet veren butik bir ortam yaratan yerin tasarımı çok üstün. Buranın yaratıcısı ve sahibi Aaron Goldsmith, binicilere 'biniciliği sonraki seviyeye taşımak için' gerekli malzemeleri ve ortamı sağlamayı hedeflediklerini söyledi" ifadesi kullanılıyor.

Goldsmith adını alan Zarrab, "Neredeyse 20 yıldır bu sektörün içindeyim ve genelde sıçrama üzerineydi ve şimdi at terbiyesi konusuna da eğilmeye başladık. Tanrıya şükür arkamda çok iyi bir ekip var. Sonata'yı ilk gördüğümde bu atın harika olduğunu hissetmiştim. Onun yetiştiricisi Maryanna Haymon'a minnteratım. Elbette Caroline Roffman da onu geliştirerek harika bir iş çıkardı. Bizi destekleyen herkese teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

Sonata isimli atın çok özel olduğunu dile getiren Zarrab, gelecek yıl bu atı yarıştıracağını da aktardı.

Reza Zarrab yıllar sonra ortaya çıktı! Hem adını hem de işini değiştirmiş
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Yorumlar (4)
Metin Yalcin:Ebru ablamız ne der bu konuda acaba ..))
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Mehmet :Adam biniciliğin önde gideni zaten, yahudi ismide yakışmış..
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Fakır:adam burdan vurgunu yaptı gitti sırtı yere gelmez artık
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