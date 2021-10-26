RESTORANININ ODUN DEPOSU YANDI

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde bir restoranının odun deposunda çıkan yangın korkuttu. Yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.

Olay saat 22.00 sıralarında Derince İbn-i Sina Mahallesi Piri Reis Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki lahmacun restoranından dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Dumanın kaynağını araştıran itfaiye ekipleri, kepenkle kapatılmış olan odun deposunda yangın olduğunu belirledi. Dükkan sahibine telefonla ulaşan ekipler, otomatik kepengi kırarak yanan odun deposuna müdahalede bulundu. Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması ile söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.