RESTORANDAKİ ÖLÜMLÜ KAVGA KAMERADA

ÇORUM'da restoranda çıkan kavgada dövülen ve bu sırada merdivenden düşen Recep Başak (44), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 2 kişinin tutuklandığı olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmancık ilçesinde 25 Eylül günü restoranda yemek yedikten sonra merdivenden düştüğü iddia edilen Recep Başak, çağırılan ambulansla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağırlaşınca Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Başak, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

DARP ÇIKTI, 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurup, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Ekiplerin incelemesinde Recep Başak'ın restoranda yaşanan kavga sırasında merdivenden düştüğü tespit edildi. Bunun üzerine iş yeri sahibi E.T., işletmeci M.A., iş yeri çalışanı E.Ç. ve müşteri İ.O. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.Ç. ve İ.U. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

O ANLAR KAMERADA

Bu arada kavga, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Recep Başak'ın aldığı yumruk darbesiyle yere düştüğü, ardından kalkarak uzaklaşmaya çalıştığı görüldü.