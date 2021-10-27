Restoranda işlenen cinayette ilgili tutuklu sayısı 3'e yükseldi - Haberler
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Restoranda işlenen cinayette ilgili tutuklu sayısı 3'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Restoranda işlenen cinayette ilgili tutuklu sayısı 3'e yükseldi

Eskişehir'de geçtiğimiz günlerde yaşanan ve 1 kişinin ölmesiyle sonuçlanan kavga olayıyla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde tutuklu sayısı 3'e yükseldi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de geçtiğimiz günlerde yaşanan ve 1 kişinin ölmesiyle sonuçlanan Kavga olayıyla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde tutuklu sayısı 3'e yükseldi.

Geçtiğimiz günlerde alkollü bir restoranda çıkan ve Baturhan Abacı'nın silahla vurularak öldürülmesiyle sonuçlanan kavganın ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Amirliği ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor. Daha önce 2 kişinin tutuklandığı olayla ilgisi bulunduğu belirlenen Veysel B. de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

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