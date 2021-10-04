RESTORAN MÜHÜRLENİNCE KURBAN KESTİLER - Haberler
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RESTORAN MÜHÜRLENİNCE KURBAN KESTİLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesine bağlı Tokatlı köyünde, mezarlığa hafriyat döküldüğünü içindeki mescidin de restorana dönüştürüldüğünü iddia eden köylüler, restoranın mühürlenmesinin ardından kurban kesti.

SAFRANBOLU, KARABÜK (DHA) - KARABÜK'ün Safranbolu ilçesine bağlı Tokatlı köyünde, mezarlığa hafriyat döküldüğünü içindeki mescidin de restorana dönüştürüldüğünü iddia eden köylüler, restoranın mühürlenmesinin ardından kurban kesti.

22 Nisan'da Safranbolu'ya bağlı Tokatlı köyündeki köylüler, mezarlığa hafriyat döküldüğünü, bu nedenle mezarların toprak altında kaldığını ve çam ağaçlarının kökünden söküldüğünü, mescit olarak kullanılan alanın restorana dönüştürüldüğünü ve buradaki arazilerin parsellenerek satıldığını iddia ederek muhtar Şevki Alper'i suçladı. Köylüler ile muhtar Şevki Alper ve yakınları arasında çıkan tartışma tekme tokat Kavga dönüşmüştü.

İddiaların ardından incelemede bulunan Safranbolu Kaymakamlığı, çalışmaları durdurarak, kiracıya ait eşyayı dışarı çıkarttı. Kaymakamlığın kararının sevincini yaşayan köylüler de şükür namazı kılmıştı. İmar Kanunun 32.maddesi gereğince restoranın mühürlenmesinin sevincini yaşayan köylüler bu sefer de restorana dönüştürüldüğü iddia edilen mescidin yanında Kuran okuttu ve kurban kesti.

Restorana dönüştürüldüğü iddia edilen mescidin yapımını sağlayan Hakkı Acar, "18 yaşındaki oğlum Kıbrıs'ta üniversitede okurken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Olaydan 1 sene sonra mahkeme kararı sonucunda bin 500 dolar para geldi. Rahmetli hanımım 'köye böyle bir mescit yaptıralım' dedi. Buranın restorana dönüştürüldüğünü duyunca şikayetçi oldum. Ben bu işin peşindeyim. Muhtar ve muhtarın heyetinden şikayetçiyim." dedi

Köylülerden Mehmet Bal, ??Bu olay, yaklaşık 5 buçuk ay önce mezarlık içinde bulunan mescidimizin kafeterya ve restorana dönüştürülmesiyle başladı. Biz köylüler ile beraber burada mücadele ettik. Muhtarın yaptığı usulsüzlüklere karşı köylüler olarak toplandık. Muhtar çevresini topladı burada kavga çıkarttı. Daha sonra yapılan incelemelerin ardından burası durduruldu. Burası durdurulunca köylüler olarak şükür namazı kıldık. Bugünde burası mühürlendiği için köylüler olarak toplandık ve kurbanımızı kestik." diye konuştu.

RESTORAN MÜHÜRLENİNCE KURBAN KESTİLER

RESTORAN MÜHÜRLENİNCE KURBAN KESTİLER

RESTORAN MÜHÜRLENİNCE KURBAN KESTİLER

RESTORAN MÜHÜRLENİNCE KURBAN KESTİLER
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: RESTORAN MÜHÜRLENİNCE KURBAN KESTİLER - Haberler
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