26 EKİM 2021

BASIN BÜLTENİ

Resmi yazışma kuralları eğitimi

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim çalışmaları kapsamında; Büyükşehir Belediye Meclis Salonunda "Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi" düzenlendi.

Türkiye Belediyeler Birliği eğitmenlerinden Alaaddin Kahraman tarafından verilen eğitime Büyükşehir, BUSKİ ve 17 ilçe belediyesinin ilgili personeli katıldı. Eğitimin ilk bölümünde, resmi yazışma ortamları ve güvenlik konusuna değinen Kahraman; bilgi edinme yolları, bilginin özellikleri, gizlilik, kullanılabilirlik ve bütünlük konularının üzerinde durdu. Son yıllarda hatırı sayılır derecede olumsuzluklara sebep olan "Zombi Bilgisayar" olgusuna değinen Kahraman, vizor programı altyapısı kullanılarak yapılan siber saldırılarla yasa dışı işler yapıldığını; bunu önleyebilmek içinse üst düzey önlemler alınmasının gereğini vurguladı. Bilgi güvenliği ihlallerinin oluşmaması için çözülebilmesi güç parolalar oluşturulması gerektiğine dikkat çeken Kahraman, bireysel güvenlik önlemlerinin alınarak üçüncü şahısların kötü emellerine maruz kalınmaması ve bilgisayarlara gereksiz programların yüklenmemesinin önemi hatırlatıldı.

Yazışma kurallarının anlatıldığı bölümde de sayfa düzeni, yazı alanı, tarih, konu, kurumsal logo, başlık, sayı, evrak kayıt numarası v. b. konulara değinildi.

Kahraman, üzerinde önemle durulması gereken iki konuya dikkat çekerek, birinci olarak; kanunla oluşturulan "Elektronik İmza Kanunu"nun 5. maddesine değinerek; elektronik imzanın geçerli sayılmayacağı yani belgenin mutlaka fiziksel ortamda ıslak imzalı olarak hazırlanması gereken konuları anlattı. İkinci olarak ise "Olağanüstü Durum" yazılarına değinerek, deprem ve sel felaketi, elektrik kesintisi, internet altyapısının çökmesi v. b. konuların bu başlık bünyesinde olduğunu vurguladı.

Eğitimin ikinci bölümünde isim-soy isim kullanımına değinen Kahraman; ismin yazımında kısaltma olmaması, açık bir şekilde yazılması gerektiğini vurgulayıp; birden fazla imzanın gerekli olduğu evraklarda hiyerarşi sırasından söz etti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

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