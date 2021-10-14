Resmi Gazete kim görevden alındı? Son dakika Merkez Bankası kararları!

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RESMİ GAZETE KİM GÖREVDEN ALINDI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile Çankaya Köşkü'nde görüştü. Görüşmenin ardından bir açıklama yapılmazken gece yarısı Resmi Gazete'nin yayınlanmasıyla görüşmenin içeriği Resmi Gazete kararlarıyla açıklandı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Semih Tümen ve Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu (PPK) Üyesi Abdullah Yavaş görevden alındı.

MERKEZ BANKASI'NA KİM ATANDI?

Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı koltuğuna BDDK Başkan Yardımcısı Taha Çakmak oturdu.

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