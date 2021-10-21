Resim Bolümü Mezunları Sergisi I Yeni

25 Ekim 2021-15 Kasım 2021 tarihleri arasında Üniversitemiz Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü mezun öğrencilerinin çalışmalarından oluşan serginin ("Resim Bolümü Mezunları Sergisi I") Rektörlük Sanat Galerisi'nde düzenlenmesi planlanmaktadır. Geçtiğimiz iki sene pandemi nedeniyle gerçekleştiremediğimiz mezuniyet sergilerimizi bu sene 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız vesilesi ile toplu bir mezuniyet sergisi olarak düzenlemeyi planlamaktayız. Sergimiz ile öğrencilerimizin sanat eserlerini sergileyerek, ilgili paydaşlarının azami düzeyde bu sanat etkinliğini izleyerek ve uygulayarak estetik bakımdan faydalanmaları amaçlanmaktadır. Bu amaçla etkinliğimize üniversitemizin tüm akademik ve idari personeli ile öğrencilerimizi davet etmekten mutluluk duyarız.

Açılış Töreni: 25 Ekim 2021 Saat: 15. 00

Yer: TNKÜ Sanat Galerisi (Rektörlük Konferans Salonu Karşısı)

Habermetre - Son Dakika Haberleri