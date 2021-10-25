REPUBLEAGUE Sezon 2'de Eternal Fire ENTERPRISE Esports'u ezip geçti!

Bugün saat 20.00'de başlayan REPUBLEAGUE Sezon 2 turnuvasında Eternal Fire ENTERPRISE Esports'u resmen ezip geçti. Eternal Fire turnuvanın playoff aşamassına katılmaya hak kazandı ve bu zaferi taraftarları ile işte böyle paylaştı!

Temsilcimiz ilk harita olan Inferno haritasını 16-8'lik bir skor ve ikinci harita olan Nuke haritasını 16-2'lik bir skor ile kazandı ve rakibini resmen ezip geçti. Kurulduğu ilk günden bugüne tüm Türk espor severlerin dikkatini çeken takım yavaş yavaş rayına oturmaya başladı. xfl0ud transferinin ardından 5 Türk'e dönen takımın daha çok başarılarını göreceğiz gibi görünüyor!

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