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Rent a car firmasından kiralayıp çalıntı ihbarında bulunduğu aracın içinde yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Rent a car firmasından kiralayıp çalıntı ihbarında bulunduğu aracın içinde yakalandı Çalıntı ihbarı yapılan otomobilin gizli bölmede 2 tabanca ele geçirildi Antalya'nın Manavgat ilçesinde rent a car firmasından kiraladığı otomobilin çalındığı ihbarını yapan şüpheli, polisin takibiyle...

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - - Rent a car firmasından kiralayıp çalıntı ihbarında bulunduğu aracın içinde yakalandı

Çalıntı ihbarı yapılan otomobilin gizli bölmede 2 tabanca ele geçirildi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde rent a car firmasından kiraladığı otomobilin çalındığı ihbarını yapan şüpheli, polisin takibiyle ele geçirilen otomobilden çıktı. Otomobilde yapılan aramada gizli bölmelerde 2 adet tabanca ele geçirildi.

Polis yolu kesip otomobili aldı

Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan otomobil kiralayan Uğur F.Ç. isimli şahıs, rent a car firmasını arayarak kiraladığı otomobilin çalındığını bildirdi. Rent a car firması da 112'yi arayarak kiraya verdikleri 34 PU 4416 plakalı otomobilin çalındığını, aracın üzerinde bulunan GPS araç takip cihazından aracın Antalya istikametinden Manavgat'a giriş yaptığını bildirdi. Antalya-Alanya D-400 Karayolu Manavgat Çevreyolu üzerinde önlem alan Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ve Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri çalındığı bildirilen aracı, Ulualan mevkiinde trafik lambalarında önünü keserek ele geçirdi.

Aracı kullanan kişinin rent a car firmasından aracı kiralayan Uğur F.Ç. olduğu belirlenirken, şüpheli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli ve araç Asayiş Büro Amirliğine getirilirken, araçta yapılan aramada gizli bölmeye saklanmış vaziyette 2 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör ile mermiler ele geçirildi. 2'si oto hırsızlığı olmak üzere çok sayıda suç kaydının olduğu belirlenen Uğur F.Ç., Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Rent a car firmasından kiralayıp çalıntı ihbarında bulunduğu aracın içinde yakalandı

Rent a car firmasından kiralayıp çalıntı ihbarında bulunduğu aracın içinde yakalandı

Rent a car firmasından kiralayıp çalıntı ihbarında bulunduğu aracın içinde yakalandı

Rent a car firmasından kiralayıp çalıntı ihbarında bulunduğu aracın içinde yakalandı
İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Rent a car firmasından kiralayıp çalıntı ihbarında bulunduğu aracın içinde yakalandı - Haberler
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