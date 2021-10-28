KUŞADASI, AYDIN (Habermetre) - Rektörümüz, Turizm Fakültesi Öğrencileri ile Bir Araya Geldi Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör -Öğrenci buluşmaları kapsamında Turizm Fakültesi öğrencileri ile 27 Ekim 2021 tarihinde Kuşadası'nda bir araya geldi.

Toplantıya, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in yanı sıra Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Aziz Bostan, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Üniversitemiz öğrencilerini evlatları olarak gördüğünü ve onlarla bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Üniversite, bir insan atlası çalışmasıdır. Kendinizi ilmek ilmek işleyerek bu sıralardan kalkacaksınız. Bizim gayemiz ülkesini seven vatanına, milletine, bayrağına, ezanına sahip çıkan, gelecek vizyonuna sahip öğrenciler yetiştirmek. Hepinizin sorumluluk sahibi, bilimin ışığında yol alan, sosyal bireyler olacağınıza inancım tam. " dedi.

Öğrencilerin görüş ve önerilerine önem verdiğini vurgulayan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör-Öğrenci Danışman Meclisinin de bunun en iyi örneği olduğunu, öğrencilerimizin görüşlerinin çalışmalara yön verdiğini ifade etti. Öğrencilerin her türlü sorununda kendisi ile iletişim kurabileceğini belirten Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Kendi kültürümüzle, kendi medeniyet tavrımızla sizleri yetiştirmek ülkemizin geleceğinde sizleri söz sahibi yapmak en büyük hedefimiz. Her zaman yanınızda olduğumuzu unutmayın. " dedi.

Öğrencilerin ardından fakültenin akademisyenleri ile bir araya gelen Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, daha sonra kampüs alanı ve uygulama mutfağında incelemelerde bulundu.

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