SELÇUK, İZMİR (Habermetre) - Rektörümüz Spor Bilimleri Öğrencileri ile Bir Araya Geldi Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör -Öğrenci buluşmaları kapsamında Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri ile 26 Ekim 2021 tarihinde Atatürk Kongre Merkezi'nde bir araya geldi.

Programa; Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burçin Ölçücü ve öğretim üyelerinin katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin dans ve jimnastik gösterisi büyük beğeni topladı.

Sizler Bizim Evlatlarımızsınız

Spor Bilimleri Fakültesinin 'Şampiyonlar Okulu' olarak anıldığını ve başarılarıyla Üniversitemize gurur yaşattığını belirten Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Aileleriniz yanınızda olmasa da bizler varız. Unutmayın sizler bizim evlatlarımızsınız, en küçük sorunuzda mutlaka bizlerle iletişime geçin. Huzurlu bir ortamda eğitim hayatı geçirmeniz bizim önceliklerimiz arasında. " dedi.

ADÜ'de Okumak Ayrıcalıktır

Öğrencilerin toplumsal sorumluluklarının da olduğunu belirterek eğitim hayatlarının yanı sıra sosyal bir bilinç ile mezun olmalarının önemine vurgu yapan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Sizler bilimsel ve sosyal yönden geleceğe yön vereceksiniz. Bizler de Türk toplumu olarak sizleri iyi yetiştirmek zorundayız. Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden birinde eğitim gördüğünüzü unutmadan, ADÜ'de okumanın ayrıcalığını hissederek mezun olmanızı isterim. " dedi.

Öğrencilerin görüş ve önerilerini paylaşmalarının ardından Kızılay Kan Merkezi Şube Müdürü Dr. Rıdvan Şenol, kan bağışı konusunda Üniversitemizin gösterdiği özveri dolayısıyla Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e teşekkür plaketi takdim etti.

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