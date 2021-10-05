Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Gerçekleştirilen Yeni Akademik Yıl Açılış Törenine Katıldı

2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ın da katıldığı törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar konuşma yaptı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanının yanı sıra bakanlar, YÖK üyeleri, ilgili kurum başkanları, büyükelçiler, üniversite rektörleri ile üniversiteleri temsilen akademisyenler katıldı.

Tören YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın konuşmasıyla başladı. Konuşmasında teknolojik dönüşümlere dikkat çeken Prof. Dr. Özvar, bu dönüşümlere seyirci kalınmaması gerektiğini söyleyerek YÖK olarak büyük veri kullanımına özen göstereceklerini ifade etti. Yükseköğretimde büyük veri kullanımının eğitimin kalitesini artıracağını belirten Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerden bu konuya duyarlı olmalarını istedi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye'de iş gücü piyasasını dikkate alarak üniversitelerin kendi mezunlarının istihdam durumunu takip ettiği bir süreci de hayata geçireceklerini söyledi. Daha fazla uluslararası öğrencinin yer almasının üniversitelerin küresel görünümüne katkı sağlayacağını dile getiren Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye'nin dünyada uluslararası öğrenci kabulü bakımından ilk 10'da, Avrupa'da ise 5. sırada yer aldığı bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise konuşmasına "Saygıdeğer hocalarım, sevgili öğrenciler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Üniversitelerimizin 2021-2022 yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Uzaktan da olsa eğitimin devam ettirilmesi elbette önemlidir ancak bunun yüz yüze eğitim tecrübesinin yerini tutmayacağı açıktır. Her türlü tedbiri aldık, eylül ayı başından itibaren okulları açtık" diyerek başladı.

Son dönemde yükseköğretim sisteminde atılan en önemli adımlardan birini kalite kurullarının oluşturulması olduğuna değinen Recep Tayyip Erdoğan, kalite kurulları aracılığıyla takip edilen izleme raporlarıyla birlikte kalite güvencesi sisteminin önemine değindi.

"Bugün burada 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni gerçekleştirmenin ve yüz yüze eğitime başlamanın sevincini yaşıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversitelerin başarılı bir eğitim öğretim yılını daha geride bırakacağına olan inancını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından, "YÖK Üstün Başarı Ödülleri"ni kazanan doktora öğrencisi ve danışman hocalarına ödüllerini takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca kurumsal ödülleri almaya hak kazanan üniversitelerin rektörlerine de ödüllerini verdi.

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