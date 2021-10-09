ANKARA (Habermetre) - Rektörümüz Prof. Dr. Esra Gençtürk, YÖK'te Gerçekleştirilen TOBB Türkiye Yükseköğretim Meclisi Toplantısı'na Katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Yükseköğretim Meclisi Toplantısı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın katılımıyla 30 Eylül 2021 tarihinde Ankara'da gerçekleştirildi. Rektörümüz Prof. Dr. Esra Gençtürk'ün katıldığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri, Rektörler ve vakıf üniversitelerinin yöneticileri yer aldı. Vakıf üniversitelerinin güncel sorunlarının tartışıldığı toplantıda, meclis üyesi olan vakıf üniversitelerinin yöneticileriyle yükseköğretimin çeşitli yönleri üzerine karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Toplantı açılışını gerçekleştiren YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerin bugün ekonomik ve sosyal gelişmenin vazgeçilmez bir bileşeni olduğunun daha iyi anlaşıldığını ifade ederek konuşmasında üniversitelerin ekonomik ve sosyal gelişmelere nasıl katkıda bulunacağına değindi. YÖK Başkanı Özvar ayrıca üniversitelerin iktisadi büyüme ve kalkınmada üzerine düşen misyonların ülkenin beşeri sermayesi ve genç nüfusun istihdam edilme kapasitesinin nitelikli hale getirilmesi ile küresel ekonomik rekabette üstünlük sağlayacak yolları, usulleri ve kapasiteleri göstermesi olduğunu söyledi.

Basına kapalı devam eden toplantıda vakıf üniversitelerinin temsilcileri YÖK Başkanı Özvar'a görüş ve temennilerini ileterek, yükseköğretim sistemiyle ilgili değerlendirmelerini sundu.

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