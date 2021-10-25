Rektörümüz Dijitalpark Teknokent İnşaatında İncelemelerde Bulundu

İSTANBUL (Habermetre) - Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Üniversitemiz ile Türk- Alman Üniversitesinin birlikte kurmuş olduğu Dijitalpark Teknokent'in İstanbul Çekmeköy'de devam eden inşaatında incelemelerde bulundu.

Rektörümüz, Dijitalpark Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Tahsin Engin'den inşaatın son durumu ve Dijitalpark Teknokent'te faaliyet gösteren firmalar hakkında bilgi aldı.

Dijitalpark Teknokent'in birinci blok inşaatının karkasının tamamlandığını, ikinci blok inşaatın ise bodrum ve birinci katının bittiğini belirten Engin, iş dünyasından yoğun talep gördüklerini, bu talepleri karşılayabilmek için prefabrik yerler yaparak firmalara kiraladıklarını, bu anlamda şu anda 38 firmanın dijitalpark teknokentte faaliyet gösterdiğini, 17 firmanın da ön başvurusunu yaptığını ve bu firmaların değerlendirme aşamasında olduğunu ifade etti.

Engin, şu anda inşaatın planlandığı şekilde gittiğini ve tüm binalar tamamlanıp Dijitalpark Teknokent faaliyete geçtiğinde 250 girişimci firmanın burada faaliyet göstereceğini söyledi.

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