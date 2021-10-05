Rektörümüz Akademik Yılı Açılış Törenine Katıldı

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni" ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle, YÖK tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen toplu akademik yıl açılış törenine Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve devlet erkanının yanı sıra Bakanlar, YÖK üyeleri, ilgili Kurum Başkanları, Büyükelçiler ve bütün üniversite rektörleri ile öğrenciler katıldı.

Törende ilk olarak Prof. Dr. Ali Tüfekçi'nin yönetimindeki İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Senfoni Orkestrası tarafından müzik dinletisi yapıldı. Ardından "Yükseköğretim" başlıklı Türk Yükseköğretimi'nin gelişimini ve şu anki mevcut durumunu anlatan bir video gösterimi gerçekleştirildi.

Törende ilk olarak bir konuşma gerçekleştiren YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerin "Akademik Açılış Yılı Töreni"nin son 5 yıldır Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde icra edilmekte olduğunu ve bu törenlerde "YÖK Üstün Başarı Ödülleri"nin tevdi edildiğini hatırlatarak, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ülkemiz ve memleketimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Törende bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ise koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılı Mart ayından beri pek çok alanda olduğu gibi eğitim-öğretim hizmetlerinde de büyük zorluklar yaşandığını anımsatarak, uzaktan da olsa eğitimin devam ettirilmesinin önemli olduğunu belirtti. Ancak uzaktan eğitimin yüz yüze eğitim öğretim tecrübesinin yerini tutmayacağının açık olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümet olarak her kademedeki eğitim kurumlarını belirlenen vakitte faaliyete geçirmek için her türlü tedbiri aldıklarını söyledi.

"2030'a Doğru Türk Yükseköğretiminde Küresel Vizyonlar Destek Programı"

Küresel düzeyde yaşanan siyasi ve ekonomik dönüşümler ile iklim değişikliği gibi hayati öneme sahip gelişmelerin, yükseköğretimde gelecek 10 yılı hedefleyen güçlü bir vizyon ortaya koyulmasını ve bunu kararlılıkla uygulanmasını zorunlu kıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hem hükümet olarak bizim sağlayacağımız destekler hem de üniversitelerimizin kendi geliştirecekleri kaynaklarla, böyle bir vizyonu hayata geçirebileceklerine inanıyoruz. Salgın döneminde, sağlıktan sanayiye pek çok alanda, bu konuda gereken altyapıya ve ufka sahip olduğumuzu hep birlikte gördük. Artık taklit ve takip edici olmaktan çıkıp belirleyici ve yönlendirici konuma gelmemiz gereken bir döneme girdik. " şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "İşte bu adımlardan biri de, '2030'a Doğru Türk Yükseköğretiminde Küresel Vizyonlar Destek Programı' dediğimiz, Cumhuriyet tarihinde bugüne dek üniversitelere yapılan en büyük mali destek organizasyonudur. Yükseköğretim Kurulunun öncülüğünde hayata geçirilecek bu programla üniversitelerimiz, inşallah ülkemizin, dünyadaki yenilikçi çalışmaların önde gelen merkezlerinden biri olmasına hizmet edecektir. Biz de bu programı bizzat destekleyecek, üniversitelerimizin küresel başarılara imza atmaları için her türlü katkıyı vereceğiz. "

Eğitim ile kalkınma arasındaki güçlü bir ilişkiye inandıklarını ve bu ilişkiyi kurduklarını hatırlatan Erdoğan, "İnsanlarımızın eğitim seviyesi yükseldikçe, bilgi ve kabiliyetleri arttıkça, ülkemizin siyasi, sosyal ekonomik gelişmesi de aynı oranda hızlanmaktadır. Yaygın ve güçlü eğitim kurumlarına sahip ülkelerde refah da artıyor. Yükseköğretim kurumlarının ülke geneline yayılması bu şekilde ortaya çıkacak refahın da adil ve dengeli dağılması anlamını taşımaktadır. " diye konuştu.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmaları gerçekleştirdiği törenin sonunda, YÖK tarafından her yıl, "bireysel ve kurumsal" olmak üzere iki kategoride verilen "YÖK 2021 Üstün Başarı Ödülleri" de sahiplerini buldu.

RTEÜ BASIN

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