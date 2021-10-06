Rektör Savaşan'ın Açılış Konuşması ile Oryantasyon Programı Gerçekleştirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rektör Savaşan'ın Açılış Konuşması ile Oryantasyon Programı Gerçekleştirildi

Habermetre - Haberler | Toplum
Rektör Savaşan'ın Açılış Konuşması ile Oryantasyon Programı Gerçekleştirildi

Sakarya Üniversitesinde, üniversiteyi yeni kazanan ve yüz yüze eğitime geri dönen öğrencilerin üniversite hayatını ve Sakarya Üniversitesini daha iyi tanıyabilmeleri amacıyla Üniversite Yaşamına Uyum Programı düzenlendi.

SAKARYA (Habermetre) - Sakarya Üniversitesinde, üniversiteyi yeni kazanan ve yüz yüze eğitime geri dönen öğrencilerin üniversite hayatını ve Sakarya Üniversitesini daha iyi tanıyabilmeleri amacıyla Üniversite Yaşamına Uyum Programı düzenlendi.

"Topluluk sayısı bakımından Türkiye'de ikinciyiz "

6 Ekim Çarşamba günü Sakarya Üniversitesi Kongre Merkezi Nevzat Kor Salonunda düzenlenen program, Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan'ın açılış konuşmasıyla başladı. Rektör Savaşan, konuşmasında yüz yüze eğitimin öğrenci kazanımları için teşkil ettiği öneme değinerek, "Üniversiteler sadece bilginin aktarıldığı yerler değil, ayrıca sosyalleşmenin ve kültürel etkileşimin sağlandığı ve kişilerin sadece alanlarıyla ilgili eğitim almakla kalmayıp ilave donanımlar elde edebildikleri eğitim duraklarıdır. Bu nedenle yüz yüze eğitim son derece önemli, " dedi. Yeniden başlayan öğrenci toplulukları etkinliklerine de konuşmasında dikkat çeken Rektör Savaşan, "Pazartesi gününden itibaren başlayan topluluk etkinliklerinde de gördüğümüz gibi Sakarya Üniversitesi öğrenci topluluklarına büyük önem vermekte, bu sayede öğrencilerin adeta ikinci bir üniversiteden mezun olmuş gibi olmalarını amaçlamaktadır. Topluluk sayısı bakımından Türkiye'de ikinciyiz, " dedi.

Sosyal Transkript Uygulaması

Üniversite olarak öğrencilerin sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak için sosyal transkript uygulamasının gerçekleştirildiğini de sözlerine ekleyen Rektör Savaşan, "Sosyal transkript sayesinde öğrencilerimiz üniversite hayatlarını diğer sosyal faaliyetlerle taçlandırdıklarını belgelendirebiliyorlar. Öğrencilerimize isterlerse disiplinlerarası bakış açılarını geliştirebilmeleri için uygun program ve modülleri sağlarken aynı zamanda kendi hedeflerine uygun olarak belli alanlarda derinleşmelerini temin etmeye çalışıyoruz, " şeklinde konuştu.

"Gençler sayesinde Türkiye'yi aydınlık bir gelecek bekliyor"

Sakarya Üniversitesi olarak öğrencilere ulaşma çabasının her zaman devam edeceğini ve öğrencilerden gelen her soru ve önerinin dikkate alınacağını vurgulayan Rektör Savaşan, "Öğrencilerden aldığımız geribildirimler çok önemli, çünkü onlar bugünkü dünyayı daha iyi okuma becerisine sahipler. Gençlerin bireysel adımları ve gayretleri sayesinde Türkiye'yi daha aydınlık bir gelecek bekliyor. Bunun için her platformda siz gençleri desteklemeye hazırız; yolunuz açık olsun, " diyerek açılış konuşmasını sonlandırdı.

Rektör Savaşan'ın konuşmasının ardından, koordinatörlük ve daire başkanlıkları temsilcileri birimlerini tanıtmak üzere sunumlar gerçekleştirdiler. Bu kapsamda, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Öğrenci Dekanlığı, Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Başkanlığı, Mediko Sosyal Merkezi, Stratejik Planlama ve Kalite Yönetim Sistemleri Şube Müdürlüğü, Yabancı Diller Yüksekokulu, Kariyer ve Yetenek Yönetimi Koordinatörlüğü ve Sıfır Atık Koordinatörlüğü temsilcileri yaptıkları sunumlar ile faaliyetleri hakkında öğrencilere detaylı bilgiler sundular ve merak edilen soruları yanıtladılar. Rektör Savaş'ın açılış konuşması ve birimlerin sunumları Sakarya Üniversitesi youtube kanalında canlı olarak yayınlandı.

11 kez görüntülendi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Joe Biden Mustafa Varank Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Amelia Hamlin Mustafa Keser
Spor Mehmet Topal Stefan Kuntz Emre Belözoğlu Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Bülent Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Rektör Savaşan'ın Açılış Konuşması ile Oryantasyon Programı Gerçekleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 19:23:49. #1.12#