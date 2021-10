Rektör Savaşan'ın Açılış Konuşması ile Oryantasyon Programı Gerçekleştirildi

SAKARYA (Habermetre) - Sakarya Üniversitesinde, üniversiteyi yeni kazanan ve yüz yüze eğitime geri dönen öğrencilerin üniversite hayatını ve Sakarya Üniversitesini daha iyi tanıyabilmeleri amacıyla Üniversite Yaşamına Uyum Programı düzenlendi.

"Topluluk sayısı bakımından Türkiye'de ikinciyiz "

6 Ekim Çarşamba günü Sakarya Üniversitesi Kongre Merkezi Nevzat Kor Salonunda düzenlenen program, Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan'ın açılış konuşmasıyla başladı. Rektör Savaşan, konuşmasında yüz yüze eğitimin öğrenci kazanımları için teşkil ettiği öneme değinerek, "Üniversiteler sadece bilginin aktarıldığı yerler değil, ayrıca sosyalleşmenin ve kültürel etkileşimin sağlandığı ve kişilerin sadece alanlarıyla ilgili eğitim almakla kalmayıp ilave donanımlar elde edebildikleri eğitim duraklarıdır. Bu nedenle yüz yüze eğitim son derece önemli, " dedi. Yeniden başlayan öğrenci toplulukları etkinliklerine de konuşmasında dikkat çeken Rektör Savaşan, "Pazartesi gününden itibaren başlayan topluluk etkinliklerinde de gördüğümüz gibi Sakarya Üniversitesi öğrenci topluluklarına büyük önem vermekte, bu sayede öğrencilerin adeta ikinci bir üniversiteden mezun olmuş gibi olmalarını amaçlamaktadır. Topluluk sayısı bakımından Türkiye'de ikinciyiz, " dedi.

Sosyal Transkript Uygulaması

Üniversite olarak öğrencilerin sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak için sosyal transkript uygulamasının gerçekleştirildiğini de sözlerine ekleyen Rektör Savaşan, "Sosyal transkript sayesinde öğrencilerimiz üniversite hayatlarını diğer sosyal faaliyetlerle taçlandırdıklarını belgelendirebiliyorlar. Öğrencilerimize isterlerse disiplinlerarası bakış açılarını geliştirebilmeleri için uygun program ve modülleri sağlarken aynı zamanda kendi hedeflerine uygun olarak belli alanlarda derinleşmelerini temin etmeye çalışıyoruz, " şeklinde konuştu.

"Gençler sayesinde Türkiye'yi aydınlık bir gelecek bekliyor"

Sakarya Üniversitesi olarak öğrencilere ulaşma çabasının her zaman devam edeceğini ve öğrencilerden gelen her soru ve önerinin dikkate alınacağını vurgulayan Rektör Savaşan, "Öğrencilerden aldığımız geribildirimler çok önemli, çünkü onlar bugünkü dünyayı daha iyi okuma becerisine sahipler. Gençlerin bireysel adımları ve gayretleri sayesinde Türkiye'yi daha aydınlık bir gelecek bekliyor. Bunun için her platformda siz gençleri desteklemeye hazırız; yolunuz açık olsun, " diyerek açılış konuşmasını sonlandırdı.

Rektör Savaşan'ın konuşmasının ardından, koordinatörlük ve daire başkanlıkları temsilcileri birimlerini tanıtmak üzere sunumlar gerçekleştirdiler. Bu kapsamda, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Öğrenci Dekanlığı, Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Başkanlığı, Mediko Sosyal Merkezi, Stratejik Planlama ve Kalite Yönetim Sistemleri Şube Müdürlüğü, Yabancı Diller Yüksekokulu, Kariyer ve Yetenek Yönetimi Koordinatörlüğü ve Sıfır Atık Koordinatörlüğü temsilcileri yaptıkları sunumlar ile faaliyetleri hakkında öğrencilere detaylı bilgiler sundular ve merak edilen soruları yanıtladılar. Rektör Savaş'ın açılış konuşması ve birimlerin sunumları Sakarya Üniversitesi youtube kanalında canlı olarak yayınlandı.

