Rektör Şahin, Aliya İzzetbegoviç'in vefatının 18. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in vefatının 18. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rektör Şahin mesajında, Bosna Hersek'in unutulmaz lideri Aliya İzzetbegoviç'in, "Zalimleri affedip affetmemekte serbestsiniz. Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır." sözleriyle gelecek nesillere uyarıda bulunurken, 1990'lı yıllarda kendine uygar diyen Avrupa'nın orta yerinde yaşanan acıları işaret ettiğini belirtti.

Şahin, mesajında şunları kaydetti:

"Ancak 'Bizi toprağa gömdüler, fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı' sözlerinde sakladığı umudu ise Bosna Savaşı'nda yaşanan tüm zulme ve çekilen bütün çilelere rağmen onu Bilge Kral yapan hasletlerinden sadece biriydi. Savaş sonrasında bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı da olan Aliya İzzetbegoviç, liderliğiyle Bosnalı Müslümanlara olduğu kadar; karakteri ve yaşayışı ile de tüm İslam alemine ve dünya mazlumlarına örnek bir kişidir. Bu düşüncelerle, vefatının 18. yılında Aliya İzzetbegoviç'i ve Bosna Hersek'in dünya ile bütünleşmiş modern bir ülke olması uğrunda hayatını veren tüm kahramanları rahmetle ve saygıyla anıyorum."