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Rektör Prof. Dr. Erdal, Erasmus+ öğrencileriyle oryantasyon programında bir araya geldi

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Rektör Prof. Dr. Erdal, Erasmus+ öğrencileriyle oryantasyon programında bir araya geldi

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği ile Anadolu Üniversitesi'ne gelen öğrencilerle buluştu.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği ile Anadolu Üniversitesi'ne gelen öğrencilerle buluştu. Rektörlük Senato odasında gerçekleşen toplantıda Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci ve Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Selami Sezgin de yer aldı.

Rektör Erdal: "Deneyimlerimiz ve köklü eğitim tecrübemizle buradaki misafirliğinizde daima sizlere yardımcı olacağız"

Samimi bir ortamda gerçekleşen programda 13 farklı ülkeden otuzu aşkın öğrenciyi Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir'de ağırlamaktan memnun olduklarını dile getiren Rektör Erdal, Anadolu Üniversitesi'nin, öğrencilerin akademik beklentilerini fazlasıyla karşılayacağını belirtti. Rektör Erdal konuşmasının devamında ise şunları söyledi: "Burada bizlerle birlikte olduğunuz ve Anadolu Üniversitesi'ni tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kapsamda hepimizin amacı kültürel alışverişe olanak sağlamak ve bunu gerçekleştirmek. Sizler fikirlerinizi, geleneklerinizi, dillerinizi bizlerle paylaşarak ve bizim kültürümüzü, fikirlerimizi öğrenerek hem akademinin ruhuna hem de dünyaya katkı sağlayacaksınız. Biz halihazırda çok sayıda uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyoruz ve bu alanda da Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biriyiz. Deneyimlerimiz ve köklü eğitim tecrübemizle buradaki misafirliğinizde daima sizlere yardımcı olacağımızdan şüpheniz olmasın. Hem şehrimiz hem de kampüsümüz gerek sanatsal gerek akademik anlamda son derece nitelikli ve çok sayıda olanak bulunduruyor. Üniversitemiz olarak sizlere detaylı bir oryantasyon programı da hazırladık. Hepimiz için güzel bir dönem diliyorum".

Oryantasyon programının sonunda Rektör Erdal öğrencilere tanışıp tek tek sohbet ederek beklenti ve görüşlerini dinledi.

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