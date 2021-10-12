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Rektör Prof. Dr. Erdal'dan, İÇEM ve M. Kemal İlkokulu'na ziyaret

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Rektör Prof. Dr. Erdal'dan, İÇEM ve M. Kemal İlkokulu'na ziyaret

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal İşitme Engelli Çocuklar Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (İÇEM) ve Mustafa Kemal İlkokulu'nu ziyaret etti.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal İşitme Engelli Çocuklar Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (İÇEM) ve Mustafa Kemal İlkokulu'nu ziyaret etti. İÇEM Müdürü Prof. Dr. Hasan Gürgür, Rektör Erdal'a merkezi gezdirerek öğrencilere sunulan eğitim olanakları ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler verdi.

"İÇEM'i dün olduğu gibi bugün de tüm imkanlarımızla desteklemeye devam edeceğiz"

Gerçekleştirdiği ziyaret sırasında İÇEM ile ilgili görüşlerini dile getiren Prof. Dr. Erdal: "İÇEM dün olduğu gibi bugün de sunduğu hizmetleri üst düzeyde vermeye devam etmektedir. Anadolu Üniversitesi olarak Türkiye'de alanında öncü çalışmalar yürüten ve dünyaya da model oluşturan İÇEM'i, tüm imkanlarımızla desteklemeye devam edeceğiz. İÇEM sunduğu geniş hizmetleri artırarak devam ettirecek. "

İÇEM'in ardından Mustafa Kemal Okulu'nu da ziyaret eden Rektör Erdal'a Okul Müdürü Işık Aktaş eşlik etti. Ziyaretin sonunda Rektör Erdal minik öğrenciler ve öğretmenleriyle bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

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