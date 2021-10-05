REKTÖR ÖZKAN ANTALYA'DA AŞILAMA ORANININ ARTMASI VE İÇ TURİZMİN AZALMASI COVİD-19'U AZALTTI

ANTALYA (DHA) - AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya'da aşılama oranlarının fazla olması ve özellikle iç turizmin azalması sebebiyle Covid-19 hastalığı sayısında azalma olduğunu söyledi.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, AÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ve AÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof Dr. Özge Turhan, hastane basın odasında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Rektör Özkan, Antalya'da aşılama oranlarının fazla olması ve özellikle iç turizmin azalması sebebiyle Covid-19 hastalığı sayısında azalma olduğunu söyledi. Rektör Özkan, Bunu nereden anlıyoruz, hem acile başvuran hasta sayımız azaldı, hem de açtığımız ek Covid-19 servislerimizi kapattık, yoğun bakımlarımız keza öyle. Şu anda bizleri sevindirecek boyutlarda değil ama en önemli faktör aşılamanın Antalya'da özellikle yüksek olması. Aşılamanın ne kadar önemli olduğunu fark ediyorsunuz. Okulların ve üniversitenin açılmasının ardından sayıların artacağından korkuyorduk, ancak korktuğumuz başımıza gelmedi. Şu anda baş edebileceğimiz hastalar başvuruyor sayı olarak. Bu anlamda iyi gidiyor. Doluluk oranları geçtiğimiz aylara oranla çok iyi dedi.

AŞI ETKİSİNİN GÖSTERGESİ

Aşının ne kadar etkili olduğunun en güzel göstergesinin yoğun bakımda yatan hastalar olduğuna dikkati çeken Rektör Prof. Dr. Özkan, Bakıyorsunuz genç hastalara, aşısının olmadığını görüyorsunuz. Yaşlı hastalarda da aşısı olduğu halde altta diyabet, kalp hastalığı, organ nakli olan, ilaçlara bağlı bağışıklık sistemleri daha zayıf olduğu için aşılı ama immün sistemleri zayıf hastaları görüyorsunuz. Dediğimiz gibi aşının etkili olduğunun en güzel göstergesi genç ve aşısız insanları maalesef yoğun bakımda görmek tabi ki dedi.

COVİD-19 NEDENİYLE 30-35 HASTA YATIYOR

AÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Covid-19 nedeniyle hastanemizde yatan servis hastasının yüzde 30'u civarındaydı, şu anda bu sayı 30-35 hastaya kadar düştü. Yoğun bakımlarda da keza toplam 3- 3.5 olan yoğun bakım servisinden şu anda 2 yoğun bakımımız açık. Sadece Covid-19 için ayırdığımız yataktan bahsediyorum, ki halen boş yataklarımız var dedi.

40 VE 50'Lİ YAŞ GRUBU AŞISIZ HASTALAR

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof Dr. Özge Turhan, öellikle altta yatan hastalığı olan, bağışıklık sistemi baskılanmış aşısız hastaların yoğun bakımdaki hastaların çoğunluğunu oluşturduğunu ifade etti. Prof. Dr. Turhan, Yoğun bakımda 40-50'li yaş gruplarından oluşuyor. Aslında yoğun bakıma yatışını hiç beklemediğimiz yaş grubu bu hastalar. Maalesef 40 ve 50'li yaşlarda da hiç aşısız hastalarımız var. Eğer altta yatan bir hastalığı yoksa, bağışıklık sistemi sağlam ise aşılı ise yoğun bakıma yatan benim hatırladığım 1 ya da 2 hasta vardır bu süreçte dedi.

AŞI KARŞITLIĞI HAYATA MAL OLUYOR

Yanlış bilgilendirmenin en üst boyutta olduğuna, aşı karşıtlığının insanların hayatına mal olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Özge Turhan, Keşke aşı olsaydık, çok pişmanız diyen çok hastamız oluyor. Aşılar etkin ve güvenilir, yıllardır yapılan aşılar. Covid-19 aşısı yeni ama teknolojisi yıllardır oturmuş bir sistem. O nedenle aşılara güvenip yapılması gerekiyor. Yaptırmayanlar gerçekten pişman diye konuştu.

AŞI, MASKE VE MESAFE BİRLİKTE ETKİLİ

İnsanların yanlış bilgilenme ve yönlendirilmesiyle canlarından olduklarını ifade eden Prof. Dr. Özge Turhan, şöyle konuştu

Geçen yıl maske ve mesafe kuralını iyi uyguladığımız için grip vakalarını hemen hemen görmedik. Bu sene aşının verdiği rahatlıkla da maske kullanımı azaldı. Aşı, aynı zamanda maske ve mesafeye bu yıl da devam etmemiz gerekiyor. Eğer etmezsek influanzayı daha çok göreceğiz ve klinik tablolar karışacak. Covid mi grip mi çok benzer tablolar ileri yaşlarda ve altta başka hastalığı yatanlarda seyrediyor. Onlarda da ölümcül seyrediyor. Bu senenin grip aşısı da geldi, 6 aydan büyük herkes olabilir. Özellikle sağlık çalışanları, 65 yaş üstü, altta yatan hastalığı olanlar. Ekim ayı geldi, artık grip aşılarını da olabilirler. Başta Covid-19 hastalarında ateşi çok görüyorduk. Şimdi daha az görüyoruz. Covid-19'da boğaz ağrısı ön planda. Gripte boğaz ağrısı ön planda olmaz, daha çok ateş, öksürük, kas ağrısı olur.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri