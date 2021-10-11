Rektör Kutluhan El Emeği Kermesin Açılışını Gerçekleştirdi

SELÇUK, İZMİR (Habermetre) - PAÜ Psikiyatri Hastanesinde kronik psikiyatrik bozukluğu olan hastaların tedavisine ek rehabilitasyonlarına yönelik el emeği dokuma, ahşap tasarımı ve boyama, takı tasarımı eğitimleri ve uygulamaları düzenleniyor. PAÜ Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, PAÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı ve Pamukkale Halk Eğitim Merkezi'nin iş birliğinde usta öğreticiler tarafından verilen eğitimler neticesinde hastalar, el emeği göz nuru tasarımlar ortaya çıkarıyor. Hastalar tarafından yapılan bu el sanatı ürünler, Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu'nun bir projesi olan ve Dünya Ruh Sağlığı Günü olarak kutlanan 10 Ekim tarihinde düzenlenen kermeste sergileniyor.

Bu yıl, PAÜ Hastaneleri Poliklinikleri yanında düzenlenen kermesin açılışına Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, PAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek Küçükatay, PAÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Selçuk Yüksel, Psikiyatri A. D. Başkanı Prof. Dr. Gülfizar Varma, PAÜ Toplum Ruh Sağlığı Merkez Müdürü Prof. Dr. Selim Tümkaya, Pskiyatri AD öğretim üyeleri, hemşireler ile Halk Eğitim Merkezinden öğreticiler katıldı.

Açılışta konuşma yapan PAÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gülfizar Varma Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu bu yıl Ruh Sağlığı günü için temayı "Eşitliğin olmadığı dünyada ruh sağlığı" olarak belirlediğini ifade ederken, Eşitliğin olmadığı bir dünyada dezavantajlı bireylerin ruh sağlığı hizmetlerine erişimin kolay olmadığı vurguladı. Prof. Dr. Gülfizar Varma sözlerine şöyle devam etti: "PAÜ Psikiyatri Hastanesinde kronik psikiyatrik bozukluğu olan hastaların tedavisine ve rehabilitasyonuna yönelik Toplum Ruh Sağlığı Merkezimiz 2021 yılında pandeminin gölgesinde faaliyete geçirilmiştir. Bugünkü kermeste bu hastalarımızın el emeği göz nuru ürünlerini sizlerle paylaşmak istedik. Bizim kültürümüzde duyguların el işlerine döküldüğü bilinmektedir. Atalarımız kederlerini, yaslarını kilimlere; neşelerini, sevinçlerini halılara işlemiştir. El emeği ürünler hastalarımızın iyileşme süreçlerinde hüzünlerini, sıkıntılarını, sevinçlerini yansıttıkları ürünlerdir. Bizim için çok değerliler. Öncelikle hastalarımıza bizimle bu paylaşımları yaptıkları için teşekkür ederim. Psikiyatrik tedavi ve rehabilitasyon bir ekip işi. Hekimlerimiz, hemşirelerimiz, psikologlarımız, uğraşı hocalarımız, personellerimiz tedavi ekibinin çok önemli yapı taşları, onlara çok teşekkür ederim. Pandeminin zorlu koşulları altında Toplum Ruh Sağlığı Merkezinin açılmasında desteklerini esirgemeyen başta Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kutluhan olmak üzere Başhekimimiz Prof. Dr. Selçuk Yüksel'e, Toplum Ruh Sağlığı Merkezimizin yetkili ve çalışanlarına gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. "

Rektör Kutluhan: "Bizler, üreterek iyileşen bir toplumuz"

Açılışta konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, dünyanın pandemi sebebiyle son iki yıldır bir psikolojik savaş içinde olduğuna dikkat çekerken, hastalıkların tedavisinde bir uğraşı alanı oluşturulmasının, tedavide olumlu sonuçlar alınmasına olan katkısına değindi. Rektör Prof. Dr. Kutluhan sözlerine şöyle devam etti: "Psikiyatri servisinde tedavi gören hastalarımız, tedavilerinin yanında bir şeyler üretmişler. Üretmek, insanın psikolojisine çok iyi gelmektedir. Hastanemiz, diğer hastalıklarda olduğu gibi psikiyatrik bozukluğu olan hastaların da tedavilerinde tüm imkanları seferber etmekte. Burada bizim için elbette doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın ruh sağlığı da çok önemli. Psikiyatri alanında hocalarımız oldukça başarılılar. PAÜ Toplum Ruh Sağlığı Merkezimiz, sağlık çalışanlarımızın psikolojilerini korumalarına destek olmak adına kuruldu. Psikolojiyi en büyük destekleyen şey, üretmektir. Bizler, üreterek iyileşen bir toplumuz. Hastalarımızın ürettiği bu el emeği ürünleri görmekten dolayı son derece mutluyum. Yönetim olarak bizler, adaletli davranmaya ve çalışanlarımızın psikolojik sağlıklarını korumaya yönelik çalışmalar yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Etkinliği düzenleyen PAÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. "

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve beraberindekiler, daha sonra kermesi gezerek el emeği göz nuru ürünleri inceledi; çalışmalar ve yapım süreçleri hakkında öğreticilerden bilgi aldı.

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